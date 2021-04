Nella giornata di domani Realme terrà un evento streaming durante il quale verrà presentato ufficialmente un nuovo smartwatch. Si tratta del prossimo Realme Watch 2 e ora, a poche ore dal debutto ufficiale, è stato rivelato in un video unboxing pubblicato su Youtube.

Ecco come sarà il nuovo Realme Watch 2 stando a questo video

Il prossimo smartphone del noto marchio cinese è stato il protagonista di un nuovo video unboxing pubblicato su YouTube sul canale Marc Yeo Tech Review e ora possiamo veramente dire di conoscerlo bene nonostante non sia stato ancora presentato in veste ufficiale.

Quello che risalta subito alla vista è il design del nuovo Realme Watch 2. In particolare, ci sarà un display quadrato di tipologia TFT con una diagonale da 1.4 pollici e con una luminosità massima di ben 600 nits. Dal punto di vista costruttivo, ci sarà come di consueto un cinturino realizzato in silicone e sul lato destro sarà presente un unico tasto fisico, mentre le dimensioni complessive saranno pari a 257.6 x 35.7 x 12.2 mm.

Questo smartwatch sarà fornito di svariati sensori. Tra questi, troveremo il sensore per il monitoraggio del battito cardiaco e, come novità, avremo anche il sensore per la misurazione dell’ossigenazione del sangue. All’appello non mancheranno inoltre la certificazione IP68 e il Bluetooth in versione 5.0. L’interfaccia del sistema sembra poi semplice e intuitiva. Sarà possibile personalizzare lo smartwatch con diverse watchfaces e ci sarà il supporto e il monitoraggio di ben 90 attività sportive differenti. La batteria, infine, avrà una capienza di 305 mAh e dovrebbe garantire una autonomia di circa 12 giorni.