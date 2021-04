Anche se oggi le app di messaggistica istantanea fanno da padrone nel mercato, ogni tanto ci capiterà sicuramente di inviare qualche SMS. Tuttavia, molti non sanno quanto costa inviarli. Il tutto andrà a dipendere direttamente dagli operatori telefonici, ed ora andremo a scoprire di seguito quali sono i costi in base al gestore che stiamo utilizzando.

Operatori telefonici ed SMS: i prezzi che ci sono oggi

Come detto prima, di app di messaggistica istantanea oggi ce ne sono eccome: WhatsApp, Telegram, Signal e altro. Ciononostante, gli SMS potrebbero rivelarsi ancora indispensabili. Anzi, per essere più precisi, possono essere davvero provvidenziali in caso di emergenza: ad esempio, quando è mancante la connessione ad internet, a quel punto gli SMS possono entrare in scena. Oppure, uno dei casi possibili è che il destinatario a cui vogliamo inviare il messaggio non ha le app che abbiamo citato prima.

Quindi, si parla di casi eccezionali, e per questo motivo ora andremo a scoprire di seguito quali sono i prezzi degli SMS che riguardano gli operatori telefonici principali in Italia, come Vodafone, TIM e WINDTRE, e di seguito anche quelli virtuali: