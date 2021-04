Telegram: ecco quanti utenti ha guadagnato l'app battendo WhatsApp

Telegram pian piano sta aumentando il seguito dei suoi utenti, i quali arrivano in maggior parte da WhatsApp. Il colosso infatti è stato in grado di sfruttare soprattutto la volontà di WhatsApp di cambiare la propria privacy policy, aspetto che a molti non è piaciuto fino al punto da abbandonare la piattaforma.

Ora Telegram gode dunque di un numero di utenti nettamente superiore rispetto al passato ed è in procinto di lanciare un nuovo aggiornamento. Le chat vocali potranno quindi essere programmate molto presto, e gli utenti potranno farlo all’orario che vorranno.

Telegram: le funzionalità più gettonate sono descritte dal Play Store di Google