YouTube ha deciso di soddisfare una delle maggiori richieste che gli giungevano dai suoi creatori. Più precisamente, ora permette ai creatori di cambiare il nome e l’immagine del profilo dei loro canali senza modificare il proprio profilo Google.

I creatori saranno così in grado di aggiornare il nome e l’immagine del loro canale all’interno di YouTube, e queste modifiche avranno un impatto solamente sul quel profilo. Scopriamo tutti i dettagli.

YouTube ha finalmente accontentato la maggior parte dei creatori

Fino ad ora, per effettuare questa operazione, i creatori dovevano cambiare il loro nome e l’icona anche dell’account Google. Questo non aveva molto senso da una prospettiva di branding o professionale, e il nuovo sistema dovrebbe offrire un po’ più di flessibilità per i creatori che potrebbero preferire l’invio di e-mail con il loro nome effettivo piuttosto che con il nome del loro canale.

La nuova funzione avrà però una controindicazione: i creatori con un badge di verifica lo perderanno, e dovranno fare domanda a YouTube per ricevere nuovamente il badge. Sia gli account personali che quelli dei brand saranno in grado di utilizzare la nuova funzione di cambio del nome del canale.

Per farlo, bisognerà accedere da YouTube Studio in versione desktop alla sezione Personalizzazione, dove si troveranno le schede Informazioni di base e Branding. Su mobile, sarà invece necessario toccare la foto del profilo, poi il canale, e infine selezionare “Modifica canale”.