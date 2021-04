Vodafone è attiva a pieno regime nel campo della telefonia mobile. Il gestore inglese cerca di contrastare l’avanzata di altri gestori come Iliad puntando sempre di più sulle tariffe low cost dedicate proprio a quegli utenti che effettuano la portabilità del loro numero.

Vodafone, la tariffa da 100 Giga e la soluzione per la portabilità da Iliad

La migliore tariffa del momento è senza alcun dubbio la Special 100 Giga. Gli abbonati che attivano una SIM con il provider riceveranno chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS infiniti da inviare a chiunque e 100 Giga per navigare in rete. Il costo previsto per gli abbonati sarà di 9,99 euro ogni trenta giorni.

Gli abbonati che intendono attivare la Special 100 Giga saranno chiamati ad aggiungere un extra di 10 euro per l’attivazione e la consegna della SIM card. Gli utenti che attiveranno la Special 100 Giga potranno procedere con la formale sottoscrizione del contratto con Vodafone solo ed esclusivamente in uno degli store ufficiale del gruppo in Italia.

La Special 100 Giga prevede una soluzione di vantaggio per coloro che attualmente hanno una linea operativa con Iliad. Gli abbonati che si impegnano alla portabilità del numero dal gestore francese, infatti, potranno accedere a questa vantaggiosa promozione anche attraverso i canali online di Vodafone.

Gli utenti che desiderano effettuare il passaggio a Vodafone, ma con promozione alternativa alla Special 100 Giga potranno sottoscrivere la Special 50 Giga. Gli abbonati avranno chiamate senza limiti verso tutti, SMS illimitati e 50 Giga per la connessione internet. Il prezzo sarà di 7,99 euro ogni trenta giorni.