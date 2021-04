Il giradischi è tornato! Se c’è una cosa che non passa mai di moda, quella è senza dubbio la musica. Per quanto possano esistere tanti generi diversi di essa, per quanto continuino a intercambiarsi tra di loro e nascerne di nuovi, la musica non smetterà mai di essere ascoltata. Ben diverso è il discorso riguardante invece gli strumenti con il quale la si ascolta.

Nuovo giradischi Technics, caratteristiche e uscita sul mercato

Uno dei primi strumenti per l’ascolto della musica è stato senza dubbio il giradischi. Questo strumento antico quanto affascinante, è passato di moda già da un bel po’, sostituito da radio, audiocassette e mangianastri, fino ad arrivare ai lettori CD. Persino il lettore CD che ormai è passato di moda, con l’avvento della musica streaming di piattaforme come Spotify.

Questo non ha però impedito all’azienda Technics di lanciarne sul mercato uno tutto nuovo. Mutsue Sekihara, product manager di Technics ha fatto questa considerazione:

L’enorme successo del modello 1500C, completo di tutte le funzioni e con le classiche tecnologie dei giradischi Technics per gli appassionati Hi-Fi, è stata la prova che avevamo messo a segno un colpo vincente in una categoria competitiva di giradischi per il grande pubblico.

Per questo motivo l’azienda ha deciso di produrre un modello simile al 1500C ma più economico. Il suo nome sarà 100C, e avrà motore a trazione diretta coreless, un piatto a doppio strato e il classico braccio a S in alluminio. Il suo presso è di 899 euro e verrà lanciato sul mercato per giugno.

Oltre a questo prodotto, Technics ha deciso di lanciarne uno più professionale di cui vi parleremo molto presto. Seguiteci per gli altri aggiornamenti.