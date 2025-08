ChatGPT cambia volto: prime funzioni pensate per il benessere mentale

Nel mondo delle piattaforme digitali, dove l’obiettivo è spesso trattenere l’utente il più a lungo possibile, OpenAI sceglie una strada diversa. A partire da oggi, durante le conversazioni prolungate, ChatGPT inizierà a mostrare avvisi discreti per suggerire una pausa, segnando un cambio di passo nella filosofia che guida lo sviluppo dell’assistente basato su intelligenza artificiale.

L’obiettivo è chiaro: promuovere un uso più consapevole e sano dello strumento, senza rinunciare all’efficacia del servizio. I promemoria sono pensati per integrarsi in modo naturale, evitando qualsiasi interruzione invadente. Ma il cambiamento va ben oltre.

OpenAI ha annunciato che GPT-4o, il modello attualmente in uso, è sempre più in grado di riconoscere segnali di disagio emotivo, evitando di ignorare comportamenti legati a dipendenza emotiva o malessere psicologico. Non si tratta di diagnosi o terapia, ma di un passo verso un’AI più consapevole e responsabile.

Domande personali: l’AI invita a riflettere, non a decidere

Anche il modo in cui ChatGPT risponde a domande profondamente personali verrà modificato. In casi delicati, come ad esempio un dubbio sentimentale, non offrirà più risposte nette o direttive, ma guiderà l’utente in un percorso di riflessione attiva, attraverso domande mirate e spunti di analisi.

Questa direzione nasce da una metrica diversa rispetto a quella adottata da molte piattaforme digitali. Invece di puntare su click o tempo di utilizzo, OpenAI misura il valore del suo servizio sulla base della frequenza con cui gli utenti tornano, segnale di reale utilità nel tempo. Con oltre 700 milioni di utenti settimanali, ogni modifica ha un impatto significativo.

Per garantire sensibilità e precisione nelle risposte, l’azienda ha coinvolto oltre 90 medici da più di 30 paesi, segno che OpenAI tiene sempre di più al ritorno dei suoi utenti sulla piattaforma ma anche al loro benessere mentale. Questa è solo una delle tante novità che da ora in avanti renderanno ChatGPT sempre più utile agli utenti.