È la prima volta che Spotify realizza un dispositivo tangibile. Il suo nome è Car Thing, che letteralmente significa “Coso da macchina”. Ma a cosa serve esattamente questo “coso”? Si tratta di un display smart da utilizzare all’interno della propria automobile e che dovrebbe semplificare di molto l’ascolto di musica tramite l’apposita applicazione. Vediamo meglio come funziona questo dispositivo.

Spotify Car Thing, ecco tutte le sue funzioni

È dotato di una rotella tramite cui è possibile attivare il controllo vocale, il touch e vari controlli fisici. Insomma, a Car Thing non manca niente, sebbene rimanga un dispositivo molto semplice. Il motivo della sua esistenza infatti, rimante completamente incentrato sull'intenzione dell'azienda di far crescere ulteriormente la propria piattaforma di streaming musicale.

La brutta notizia su Car Thing è che attualmente ha una distribuzione estremamente limitata. In questo momento è disponibile solamente in America, tramite invito. Un numero limitato di utenti riceverà per un periodo di cui non si conosce la durata, Car Thing gratuitamente. L’unico prezzo da pagare sarà la spedizione. Quando poi l’acquisto verrà aperto al pubblico, il prezzo definitivo sarà di 79,99 euro. È utilizzabile unicamente da utenti con Spotify Premium ed uno smartphone con connessione alla rete al quale accoppiare Car Thing.

Ma qual è lo scopo di Spotify Car Thing? Il fatto che non abbia alcuno speaker (con quelle dimensioni, quale qualità potrebbe mai offrire in auto?), ma deve collegarsi al sistema del veicolo via Bluetooth, jack audio o USB. In sostanza è pensato per essere ascoltato in auto, direttamente dall’impianto della propria macchina.