Gli operatori telefonici mirano sempre ad attirare l’attenzione dei clienti dei loro rivali e a tal proposito lanciano offerte, definite “operator attack”, la cui attivazione è riservata agli utenti di determinati gestori, i quali per ottenerle dovranno necessariamente trasferire il loro numero. Le tariffe solitamente proposte si distinguono per le soglie abbondanti e per il costo particolarmente irrisorio, come nel caso delle offerte GO 50 del gestore WindTre. Quest’ultimo ha aggiornato il suo listino di offerte operator attack proprio nelle ultime settimane!

WindTre Go 50: offerte low cost per tutti i nuovi clienti provenienti da Iliad e MVNO!

Le offerte del pacchetto GO 50 di WindTre sono rivolte principalmente ai clienti Iliad e MVNO.

I clienti del gestore francese, infatti, insieme ai clienti Fastweb, CoopVoce e PosteMobile hanno la possibilità di attivare la GO 50 Fire + Digital Limited Edition a soli 6,99 euro al mese. I clienti Kena Mobile, invece, hanno l’opportunità di attivare la WindTre Go 50 Flash Digital, che richiede una spesa di attivazione di 6,99 euro e un costo di rinnovo di 8,99 euro al mese. Una spesa mensile di poco più alta è richiesta ai clienti LycaMobile, i quali hanno a disposizione la tariffa GO 50 Special Digital a un costo di 9,99 euro al mese.

Le offerte qui elencate non sono le uniche attualmente disponibili, si tratta di opzioni accomunate dalla quantità di minuti, SMS e Giga proposte mensilmente.

I clienti che ne effettuando l’attivazione ricevono infatti:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

50 GB di traffico dati

Per conoscere le ulteriori offerte proposte da WindTre sarà sufficiente accedere al sito ufficiale o recarsi in uno dei punti vendita del gestore. L’attivazione, però, potrà essere effettuata esclusivamente online, accedendo all’apposita pagina e indicando il gestore di provenienza. WindTre provvederà in seguito a spedire tramite corriere la nuova SIM così da permettere di portare a termine l’attivazione della tariffa e usufruire dei contenuti previsti.