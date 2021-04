I tentativi di phishing si stanno moltiplicando in queste settimane e bisogna mantenere sempre la massima attenzione. In particolare, i truffatori stanno sfruttando l’enorme valore dei Bitcoin per dare maggiore visibilità ai loro messaggi.

Dopo aver raggiunto il valore di oltre 53 mila euro, il valore dei Bitcoin è crollato a 46 mila euro. Nonostante il valore altalenante, la criptomoneta resta molto appetibile per gli utenti che vogliono effettuare un investimento.

Ecco quindi che ricevere un messaggio inatteso con cui vengono regalati oltre 100 mila euro in Bitcoin potrebbe fare felice qualcuno. Tuttavia, dobbiamo frenare subito l’entusiasmo e confermare che si tratta di una truffa a tutti gli effetti.

I Bitcoin hanno raggiunto valori stellari

Di seguito è possibile leggere il messaggio che ha ricevuto un nostro utente. Grazie alla sua segnalazione possiamo mostrarvi una delle email di truffa che potreste ricevere sui Bitcoin. Come sempre, si tratta di messaggi studiati per invogliare il lettore a cliccare sui link e così cadere vittima della truffa.

“Il tuo deposito per $ 250,00 USD di BTC è iniziato

Hai appena guadagnato una ricompensa nel nostro programma di investimento.

Desideriamo informarti che il tuo bonus sull’investimento è ora pronto per essere pagato

Hai guadagnato Bitcoin!

Tasso di cambio: $56.500,50 / BTC

Bitcoin totali guadagnati: 2.3 BTC

2.3 Bitcoin = $ 109.104,21 USD”

Ovviamente nessuno ha depositato la criptvaluta sul conto e soprattutto il portafoglio online non esiste. I link riportano ad un sito che ha come obiettivo quello di riuscire a rubare i dati personali degli utenti e svuotare il conto corrente da tutti i soldi. Il nostro consiglio è quello di cestinare questi messaggi e prendere spunto da questo testo per individuare le future truffe.