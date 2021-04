Per anni si è vociferato, per anni moltissime fake news hanno girato sul web riguardo all’argomento. Finalmente Friends, una delle sit-com più amate degli anni 90, avrà il suo revival. Non sarà esattamente come lo avevamo immaginato ma le riprese sono già iniziate e finalmente qualche dettaglio è trapelato.

Friends, come sarà il revival che attualmente è in lavorazione

La prima cosa che dovete sapere è che questo nuovo episodio, per certi versi rispetterà le regole dei vecchi tempi, mentre per altri non lo farà. Cosa significa? I veri appassionati di Friends, sanno bene che il titolo originale di tutte le puntate inizia con le parole “The one with…“. Questo perché tutte le puntate avevano come regola che ogni episodio si chiamasse “Quello in cui…” per poi finire con la descrizione della puntata. Anche in questo accadrà così e l’episodio avrà il nome di The One Where They Got Back Together, che letteralmente significa “Quello in cui si riuniscono”.

Almeno per ora, non aspettatevi una serie intera, perché si tratterà unicamente di un episodio speciale. Ma come dicevamo, non tutte le tradizioni saranno rispettate. Certo, l’ambientazione sarà fedelmente riprodotta e in questo manterrà assolutamente le vecchie abitudini, ma non si tratterà di un episodio “classico”.

Gli attori infatti, sebbene rappresentino gli storici Ross, Rachel, Joey, Phoebe, Monica e Chandler, al contempo non saranno loro. Nessun copione, nessuna trama. Solo una traccia secondo la quale poi dovranno fare un tuffo nei ricordi e parlare della serie come se fosse una chiacchierata tra “amici” per l’appunto. Ciascuno dei protagonisti di Friends ha accettato con grande entusiasmo la proposta. Non mancheranno naturalmente le sorprese, quindi nell’attesa di futuri aggiornamenti, seguiteci ancora!