La Germania ha la fortuna di avere sul suo suolo un ente molto importante, il quale si occupa di misurare le radiazioni elettromagnetiche provocate dagli smartphone e altri tipi di oggetti. Questo ente prende il nome di Cenelec, e misura le radiazioni andandosi a basare su un limite di 2.0 W/kg su 10 grammi di tessuto. Questa misurazione avviene mediante un procedimento, ossia quello di portare all’orecchio di un manichino, costruito appositamente, un dispositivo mobile. Dopodiché, vengono portati i valori di quest’ultimo al massimo, e alla fine viene stilata una classifica degli smartphone che emettono più radiazioni.

È molto importante sapere che le misurazioni vengono fatte prendendo in esame le onde radio, ossia quelle onde elettromagnetiche non ionizzanti. Infatti, rispetto ai raggi X e UV queste non rischiano di modificare il DNA e non sono responsabili della formazioni di tumori. Scopriamo di seguito quali sono gli smartphone più radioattivi.

Radiazioni smartphone: i dispositivi più radioattivi in assoluto

Tra i dispositivi che emettono maggiori radiazioni, abbiamo 15 modelli che sono sotto osservazione, ma che comunque non vanno a superare le soglie consentite dal nostro continente. Allo stesso tempo, però, è cosa buona e giusta prestare sempre particolare attenzione. Ecco la classifica: