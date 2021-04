Dopo la presentazione della serie X3 di fascia alta e top di gamma, Oppo ha svelato anche i dispositivi che andranno a gareggiare in questo 2021 in una delle fasce più ambite e più concorrenziali del mercato: la fascia media. I nuovi smartphone della Serie A saranno tre: OPPO A94 5G, OPPO A74 5G e OPPO A54 5G.

Grazie ad un perfetto equilibrio tra prestazioni, costo e tecnologia, questi tre nuovi smartphone si propongono agli utenti come dispositivi molto interessanti, soprattutto per la presenza di un modulo fotocamere di buon livello, una batteria capiente e con ricarica rapida, ma soprattutto per la presenza del 5G, che sta diventando ormai una solida base anche nella fascia media, e non solo in quella dei top di gamma.

Ma vediamo più nello specifico quali saranno le caratteristiche tecniche di questi tre nuovi modelli.

Serie A di Oppo punta su 5G ed equilibrio prestazionale

Partendo da Oppo A94 5G troviamo un processore Mediatek 5G Dimensity 800U, in grado di supportare la modalità doppia sim 5G, con una cpu octa core fino a 2,4GHz. Grazie alla nuova tecnologia Oppo Smart 5G 3.0 e alla sua antenna a 360°, il segnale telefonico e dei dati potrà essere costante, senza variazioni a seconda dell’impugnatura dello smartphone da parte dell’utente. Inoltre, una batteria con ricarica rapida VOOC a 30W e una batteria da 4310mAh garantiscono una giornata di uso intenso dello smartphone senza rimanere a piedi. Sul lato fotocamere Oppo presenta un modulo composto da 4 lenti, la cui principale è da 48MP, la ultrawide da 8MP e le due fotocamere Mono e Macro da 2MP. Ma grazie alla nuova tecnologia Ultra Clear Image Oppo A94 5G potrà scattare immagini fino a 108MP con l’ausilio dell’intelligenza artificiale. Presente anche la modalità Dual-View Video, molto apprezzata da chi fa uso dei social e per il vlogging. Non può mancare infine un display compatto da 6,4″ con tecnologia Amoled, per dei colori profondi e dei neri assoluti.

Passando a Oppo A74 5G e A54 5G, entrambi presentano funzionalità di fascia alta, con un display LCD da 6,49″ con risoluzione FHD e un refresh rate a 90Hz. Grazie alle batteria ancora più capienti da 5000mAh con ricarica rapida a 18W, la ricarica del proprio dispositivo non sarà più un problema. Infine, un processore Qualcomm Snapdragon 480 5G di nuova generazione garantirà un’esperienza fluida e senza impuntamenti.

Disponibilità e prezzi

Per tutti coloro che acquisteranno uno di questi tre smartphone entro il 9 maggio, sarà possibile ricevere le OPPO Enco Air nel caso dell’acquisto di Oppo A94 5G, e di Oppo Enco W11 per gli altri due modelli. Entrambi i prodotti presentano un valore commerciale di 99,00€. I tre modelli sono attualmente disponibili nelle seguenti configurazioni: