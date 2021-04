Le offerte operator attack del gestore WindTre appartengono al pacchetto GO 50 che include diverse opzioni, ognuna rivolta a fasce ben precise di utenti, stabilite in base all’operatore di provenienza. La tariffa più economica tra quelle presenti in listino è la WindTre GO 50 Fire + Digital Limited Edition, la cui attivazione è riservata ai clienti del gestore francese Iliad e ai clienti provenienti da Fastweb, PosteMobile, CoopVoce e altri operatori virtuali.

WindTre GO 50 Fire + Digital Limited Edition: come attivare l’offerta effettuando la portabilità!

L’attivazione dell’offerta WindTre GO 50 Fire + Digital Limited Edition può essere effettuata online da tutti i clienti Iliad e MVNO che, dopo aver acquistato una nuova SIM, decidono di procedere con il trasferimento del numero dal loro operatore.

La tariffa non prevede spese di attivazione, fatta eccezione per la spese iniziale di 16,99 euro da sostenere per la SIM e il primo rinnovo; e richiede soltanto un costo di rinnovo di 6,99 euro al mese, da saldare tramite credito residuo. I clienti otterranno mensilmente: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati.

Ogni mese l’offerta WindTre GO 50 include nel prezzo anche i servizi extra, tra questi: il servizio di segreteria telefonica, l’SMS di ricevuta di ritorno, il servizio di navigazione hotspot e il servizio Ti ho Cercato. I servizi a sovrapprezzo, invece, sono automaticamente bloccati dal gestore che mira così a tutelare i suoi clienti dalle spese impreviste e dai costi aggiuntivi.

Grazie all‘app ufficiale WindTre, i clienti hanno comunque la possibilità di monitorare lo stato della loro tariffa in qualsiasi momento e di conoscere il credito residuo.