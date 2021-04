La Casa di Carta è pronta a sbarcare in Corea del Sud; non stiamo però parlando dello show spagnolo che è diventato un fenomeno di livello mondiale. Netflix infatti ha deciso di creare un remake della serie ambientato proprio nel paese asiatico. La Casa di Carta sta dunque per vestire i panni del K-drama (Korean drama) e già iniziano ad essere svelati i primi attori che presteranno i propri volti ai vari personaggi.

Il remake de La Casa di Carta sarà diretto da Kim Hong-sun, che ha già lavorato ai rifacimenti di Voice e The Guest; a sceneggiare lo show invece saranno Ryu Yong-jae, Kim Hwan-chae e Choe Sung-june. La produzione invece sarà una collaborazione tra H Entertainment e Content Zium.

La Casa di Carta: le ultime sulla stagione 5

Mentre arriva la notizia del remake, i fan dello show sono ancora in trepidante attesa di scoprire quando usciranno le puntate della quinta e ultima stagione de La Casa di Carta; la serie spagnola infatti in un primo momento era stata annunciata per il 7 di aprile. Purtroppo per i fan però la data di pubblicazione è stata rinviata al 30 aprile. Anche questa data è stata presto smentita dalla pagina Facebook dello show.

Ad oggi l’unica certezza è che la serie sbarcherà su Netflix entro la fine del 2021. Purtroppo per i fan non ci sono informazioni più dettagliate sulla pubblicazione dello show. Non resta dunque che attendere informazioni più dettagliate in futuro. Per ingannare l’attesa dell’uscita della quinta stagione de La Casa di Carta gli abbonati Netflix possono però gustarsi una delle tante altre offerte disponibili sula piattaforma di streaming.