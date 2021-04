Dopo l’arrivo del drone Ingenuity su Marte, tutti siamo stati bombardati da fantastiche immagini di questo misterioso pianeta. Tra le varie foto pubblicate dalla NASA ce n’è una però che ha alzato un polverone, e non è quello del suolo di Marte. La lente fa parte di una delle fotocamere posteriori di Perseverance e ha ripreso la scena mentre si stava allontanando da Ingenuity che rimane sullo sfondo. Ciò che molti hanno visto ha dell’incredibile: sullo sfondo appare un arcobaleno.

Come è possibile che possa manifestarsi un tale fenomeno su Marte, noto per l’assenza di piogge? Si sono aperti i dibattiti e le ipotesi più disparate. Vediamole insieme e poi scopriamo la verità che arriva dalla sentenza definitiva della NASA.

Su Marte appare un arcobaleno: verità o frutto dell’immaginazione?

Un primo dubbio che possiamo scartare è che l’arcobaleno visibile nella foto scattata su Marte sia frutto dell’immaginazione. L’immagine è reale e sullo sfondo si intravedono delle linee di tonalità più chiare rispetto al “cielo”.

Da qui sono partite a raffica diverse ipotesi. Le più verosimili si possono riassumere in queste tre:

nonostante studi scientifici escludano la possibilità di arcobaleni su Marte a causa dell’assenza di precipitazioni alcuni hanno pensato ad un vero e proprio arcobaleno. Ai poli del Pianeta Rosso è presente della neve, quindi evaporando queste goccioline avrebbero potuto creare un riflesso molto simile ai nostri comuni arcobaleni; altri invece hanno ipotizzato si sia trattato del fenomeno cosiddetto “dust bowl“. In pratica invece di trattarsi di goccioline di vapore, ciò che ha creato quel riflesso sono state particelle di polvere; infine alcuni hanno pensato a una coincidenza di riflessi dovuti alla macchina fotografica che ha immortalato la scena.

La conferma arriva dalla NASA

Tra tutte le ipotesi, quella che si avvicina maggiormente alla verità è l’ultima. Su Marte si verificano gli arcobaleni? La conferma è arrivata dalla NASA che, dopo aver sentito di ogni, non ha tardato a dare sentenza. La risposta è arrivata da Dave Lavery, Program Executive del programma esplorativo del Sistema Solare.

“Sicuramente non è un arcobaleno. È solo un riflesso interno nella lente della fotocamera”. Mistero svelato, senza ombra di dubbio. Per chi ci fosse rimasto male può consolarsi con le congiunzioni astrali in programma per il mese di aprile, davvero eccezionali.