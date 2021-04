Attraverso la pubblicazione di alcune immagini teaser, la nota azienda cinese ZTE ha reso nota la data di presentazione ufficiale della sua nuova serie di smartphone top di gamma. In particolare stiamo parlando della serie ZTE Axon 30 che debutterà ufficialmente il prossimo 15 aprile.

ZTE Axon 30 in arrivo ufficialmente il 15 aprile

Una nuova serie di smartphone a marchio ZTE sta per essere presentata ufficialmente sul mercato. Come già accennato, infatti, l’azienda ha postato alcune immagini teaser in cui ci ha rivelato la data del debutto ufficiale, prevista per il prossimo 15 aprile. I nuovi smartphone di questa serie dovrebbero essere almeno due, ovvero ZTE Axon 30 e ZTE Axon 30 Pro. Quest’ultimo sarà il modello più prestante della serie e avrà sotto al cofano l’ultimo processore top di gamma di casa Qualcomm, cioè il SoC Snapdragon 888. Ad affiancarlo nelle prestazioni, ci saranno inoltre memorie super veloci di tipo UFS 3.1 e memoria RAM di tipo LPDDR5.

Dal punto di vista del comparto fotografico, grazie ai teaser sappiamo che sul retro dei nuovi smartphone ci saranno quattro fotocamere poste in alto a sinistra. Almeno a livello estetico, la disposizione dei sensori ricorda molto quella del Galaxy Note 20 Ultra. Nello specifico, secondo quanto è emerso ZTE Axon 30 Pro potrà contare su ben tre sensori fotografici da 64 megapixel, di cui sicuramente un grandangolo e un sensore con zoom ottico, con in più una quarta lente periscopica. Oltre a questo, sappiamo infine dalla certificazione 3C che questo smartphone supporterà la ricarica rapida da 55W.

Nei prossimi giorni emergeranno sicuramente ulteriori dettagli, riguardanti soprattutto gli altri dispositivi della serie Axon 30.