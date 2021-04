Samsung ha appena lanciato una nuova e interessante iniziativa promozionale che permette di ricevere gratuitamente un dispositivo Galaxy A32 5G.

Per la precisione, l’iniziativa promozionale è diretta soprattutto agli utenti che sono in procinto di acquistare un nuovo forno a microonde dell’azienda sudcoreana. Andiamo a vedere insieme i dettagli.

Samsung vi regala un Galaxy A32 5G se acquistate un forno a microonde

La promozione Samsung coinvolge i forni a microonde professionali venduti esclusivamente dal distributore Ital Service e sarà possibile aderirvi secondo i seguenti step. Prima di tutto dovrete acquistare un forno tra i modelli CM1519A-1/XEU; CM1919A/XEU; CM1929A/XEU; CM1529A-1/XEU, entro il prossimo 30 giugno presso uno dei store autorizzati Ital Service.

In alternativa potrete acquistare due forni tra i modelli i CM1089A/XEU; CM1099A/XEU entro il prossimo 30 giugno presso uno dei store autorizzati Ital Service. In seguito dovrete registrare il vostro acquisto sulla pagina dedicata, sul sito ufficiale del colosso, entro il 31 luglio 2021. Terminate tutte le procedure, riceverete il vostro Samsung Galaxy A32 5G in regalo.

La promozione è rivolta esclusivamente a coloro che acquisteranno i forni in promozione presso uno store fisico di Ital Service, dunque non è compatibile con gli acquisti online. Per maggiori dettagli su dove trovare Ital Service, non dovrete fare altro che visitare il sito ufficialo, dove troverete anche il regolamento completo per partecipare all’iniziativa.