I Chromebook Samsung sono ottimi laptop. Un perfetto connubio di due grandi aziende esperte nel settore, Samsung e Google. Un mix ideale di servizi, materiali e funzioni. Tra i dispositivi più recenti e più apprezzati dai consumatori c’è senza dubbi il Samsung Chromebook 2.

Se stai cercando un computer ad un prezzo medio ma dalle qualità premium, questo laptop potrebbe soddisfare le tue esigenze. Come in tutti i casi di sconti improvvisi e così convenienti, prima o poi finiscono, solitamente nel giro di pochi giorni, e non sempre sono disponibili in più Paesi. Il nuovo Samsung Chromebook 2 è acquistabile a partire da circa 449 dollari, quindi 100 dollari in meno rispetto al prezzo base. 449 dollari equivalgono a circa 377 euro. In base alle opzioni selezionate potrebbe costare un po’ di più.

Samsung Chromebook 2: offerta imperdibile con uno sconto di circa 100 dollari

Purtroppo l’offerta imperdibile è attualmente disponibile su Best Buy, valido sia per i modelli Intel Celeron che Core i3, ma con dei costi aggiuntivi per spedizioni fuori dagli Stati Uniti. Si piò usufruire dello stesso sconto anche sul sito ufficiale di Samsung US. Su Best Buy contattando l’assistenza è possibile effettuare ordini fuori dagli USA seguendo le indicazioni da loro fornite laddove possibile. Il Chromebook 2 non è come il suo predecessore: non c’è un display OLED in 4K o configurazioni di fascia alta. Non c’è nemmeno la S-Pen ma supporta le penne USI.

Il dispositivo include un display touchscreen QLED 1080p, fino a 8 GB di RAM e 128 GB di memoria espandibile, un chip di sicurezza H1 e una tastiera retroilluminata. Per fortuna, Samsung ha mantenuto l’accattivante colorazione arancione/rosso che ha contribuito a distinguere il Chromebook Galaxy originale dagli altri. Si può anche optare per un grigio più discreto, come quello mostrato nel banner in alto. Se preferite ordinare direttamente in Italia vi terremo aggiornati su ulteriori sconti.