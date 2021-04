WindTre GO 50 Fire + Digital Limited Edition è la nuova offerta proposta ai clienti che effettuano la portabilità del numero da Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce e altri operatori virtuali. Il gestore WindTre consente di ottenerla a un costo di soli 6,99 euro al mese e permette di ricevere ogni mese:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

50 GB di traffico dati

Passa a WindTre da Iliad e MVNO: come attivare la nuova offerta GO 50!

La nuova offerta WindTre GO 50 Fire + Digital Limited Edition può essere attivata esclusivamente dai clienti che, dopo aver acquistato la nuova SIM WindTre, procedono con il trasferimento del numero da uno dei gestori indicati.

L’attivazione, così come l’acquisto della SIM, può essere effettuata online, accedendo al sito ufficiale WindTre e richiedendo il cambio operatore indicando il gestore di provenienza.

Al momento dell’acquisto non sarà necessario andare incontro ad alcun costo di attivazione in quanto offerta gratuitamente dal gestore. E’ comunque prevista una spesa iniziale di 16,99 euro che comprende la nuova SIM e il primo rinnovo anticipato della tariffa richiesta. I costi previsti e la spesa da saldare mensilmente per il rinnovo dell’offerta potranno essere sostenuti direttamente tramite credito residuo.

WindTre permette di ricaricare la SIM anche attraverso l’app ufficiale così da poter procedere in pochi istanti, in sicurezza e in qualsiasi momento. Inoltre, al fine di evitare le spese impreviste blocca automaticamente tutti i servizi a sovrapprezzo e include nel prezzo i servizi utili, come: la navigazione hotspot, la segreteria telefonica, l’SMS di ricevuta di ritorno.