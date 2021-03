WhatsApp: essere in chat ma risultare invisibili, ecco il trucco gratuito

Funzione dopo funzione, WhatsApp è diventata l’applicazione più interessante al mondo e non solo per quanto concerne la messaggistica istantanea. Il grande colosso americano sta infatti riscrivendo pagine importanti della storia della comunicazione, la quale ormai avviene solo mediante la sua tecnica.

La concorrenza rappresentata da Telegram sta crescendo a dismisura e grazie ad alcune funzionalità ad oggi disponibili solo in parte su WhatsApp. Allo stesso tempo gli utenti dell’applicazione colorata di verde sono molti di più visto che arrivano a oltre 2 miliardi in giro per il mondo. Tutto ciò significa dominio assoluto, il quale può essere possibile grazie ai soliti aggiornamenti che implementano nuove possibilità. Ce ne sono però alcune che non possono essere concesse da WhatsApp, anche se esternamente sarebbe possibile beneficiarne. Ci sono alcune applicazioni di terze parti che possono essere in un certo qual modo complementare a WhatsApp, proprio come quella che permette una privacy ancor più spiccata.

WhatsApp: ecco l’applicazione perfetta per leggere ugualmente i messaggi pur restando invisibili

Molti utenti la starebbero già utilizzando da tempo. Stiamo parlando della nota applicazione che permette a tutti di leggere ugualmente i messaggi su WhatsApp pur non entrando nell’applicazione. Unseen offre dunque una grande opportunità, la quale servirà a farvi passare inosservati pur avendo letto qualsiasi cosa vi sia arrivata nella chat.

Grazie a questa nuova applicazione, che peraltro risulta gratuita, riuscirete a non risultare mai online in fase di lettura. Inoltre tutti gli utenti che si serviranno di Unseen potranno beneficiare di un’altra possibilità: l’ultimo accesso su WhatsApp non verrà mai aggiornato.