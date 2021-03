WhatsApp: arriva il trucco per essere invisibili in chat, basta un'app

Tutte le questioni riguardanti la privacy all’interno di WhatsApp hanno tenuto banco sempre, fin dall’inizio.L’applicazione nacque infatti con tantissimi dubbi da parte degli utenti, i quali non erano sicuri di poter stare tranquilli riguardo alle loro conversazioni private. In seguito proprio WhatsApp lancio degli aggiornamenti dedicati alla protezione estrema dei dati personali ma anche delle conversazioni, le quali sono diventate infatti impenetrabili.

Ad oggi ci sono ancora tantissimi utenti che nutrono dei dubbi e che ricorrono a metodi esterni per proteggersi. WhatsApp ovviamente fa il suo massimo per offrire protezione ai suoi utenti, i quali in realtà non potrebbero lamentarsi. Esiste però una nuova applicazione che in molti avrebbero testato che riuscirebbe addirittura a non fare registrare alcuna traccia delle persone all’interno della chat. Il tutto pur leggendo i messaggi ordinariamente.

WhatsApp: ecco la nuova applicazione in grado di farvi passare da invisibili e senza ultimo accesso

Secondo quanto riportato sarebbe finalmente disponibile una nuova applicazione gratuita in grado di nascondere l’accesso delle persone. Capita molto spesso che arrivano dei messaggi su WhatsApp e per non essere disturbati si evita di leggerli. In questo modo ovviamente non ci sarà informati riguardo a ciò che ci hanno scritto, ma esiste un metodo alternativo.

Si tratta di Unseen, soluzione molto utile visto che riesce ad intercettare tutti i messaggi in arrivo su WhatsApp. L’applicazione di terze parti consentirà poi di leggere esternamente tutti i messaggi ricevuti, i quali dunque non resteranno non letti. In questo modo non risulterete mai online e soprattutto non aggiornerete l’ultimo accesso.