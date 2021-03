La Regina degli Scacchi è diventata ormai una piccola serie Cult e gli appassionati un po’ di tutto il mondo iniziano a inviare un sequel. Lo show è sicuramente tra i migliori prodotti del 2020, sia dal punto di vista tecnico che da quello artistico. La serie, tratta dal romanzo di Walter Tevis è diretta da Scott Frank e Allan Scott.

La trama della serie TV ruota introno a Beth, giovane ragazza che fin da piccola scopre e manifesta il suo amore, e la sua bravura, per il mondo degli scacchi. Grazie alla figura di un burbero inserviente Beth scoprirà di essere un piccolo grande genio della scacchiera. La serie racconta proprio dell’ascesa della giovane donna al titolo di miglior giocatrice di scacchi della storia.

La Regina degli Scacchi: ora i fan sperano nel sequel

A dare onore al merito della serie Tv targata Netflix ci hanno pensato i due Golden Globe conquistati; il primo come miglior mini serie dell’anno e il secondo all’interpretazione di Anya Taylor-Joy. La stessa attrice è stata poi interpellata in merito al successo dello show e soprattutto sulla possibilità di un suo sequel.

Ecco quanto dichiarato dall’attrice: “Può essere. Per non deludere nessuno, ma non ci abbiamo mai pensato. Quindi aeravamo davvero sorpresi quando le persone hanno detto “Dov’è la seconda stagione?”. Detto questo adoro l’intero team che lo ha creato e coglierei l’occasione per lavorare di nuovo con loro”. Insomma sembra proprio che gli amanti dello show possano quantomeno sperare di vedere una seconda stagione de La regina degli Scacchi.