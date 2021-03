Rete 4G: la nuova falla sta preoccupando tutti, di che si tratta?

Da tempo ormai non si fa che parlare della rete 5G e di quanto questa incida sulla nostra salute. “Il 5G porta tumori” “Il 5G è il colpevole dell’abbattimento degli alberi e la morte degli uccelli” e giù di atti vandalici nei confronti delle nuove antenne. Nessuno però si è posto una domanda più che lecita: la rete 4G è davvero affidabile? Effettivamente c’è qualcosa che non va e che ad oggi viene presa sotto gamba, ma la vedremo nel prossimo paragrafo.

Ancor prima di parlarvi della magagna della rete 4G, vogliamo prepararvi alla verità: la rete di quarta generazione continuerà ad esserci, e non per poco tempo. Ma vi diremo di più! In realtà la falla in questione è presente già dalla sua creazione, e nessuno è riuscito a risolverla.

Rete 4G: la magagna che non vi aspettereste