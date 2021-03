Sorgenia: le nuove convenienti offerte Luce e Gas per risparmiare nel 2021

Il risparmio (soprattutto sulle bollette di Luce e Gas), in una situazione di crisi tanto pesante, è fondamentale. Così Sorgenia, la Digital Energy Company presente sul mercato libero, ha deciso di introdurre delle offerte luce e gas super convenienti.

La prima promozione di Sorgenia è Next Energy, un piano che permette di bloccare il prezzo dell’energia per 12 mesi. L’altra offerta invece prende il nome di Next Energy24, e propone un prezzo fisso per ben 24 mesi, in più offre uno sconto fedeltà destinato a crescere durante la permanenza in Sorgenia. Nessuna delle due è prevista di spese aggiuntive e costi di attivazione per il passaggio da altro fornitore. Inoltre danno accesso a una tariffa per l’energia elettrica di tipo monorario. Ciò vale a dire che i costi non cambiano durante la giornata, permettendo di utilizzare elettrodomestici ad alto consumo senza alcun mutamento.

Sorgenia: i vantaggi di Next Energy e Next Energy 24

Come se non bastasse Next Energy e Next Energy24 sono completamente digitali, dunque l’adesione al contratto e il pagamento delle bollette, avvengono online o tramite l’applicazione MySorgenia.

Inoltre Sorgenia consente di calcolare l’impatto delle proprie abitudini sull’ambiente (carbon footprint). Ma anche l’iscrizione a Greeners, un programma fedeltà caratterizzato da sfide sviluppate su più livelli e in cui regna una community che si dedica a temi ambientali.

Inutile dire che sia Next Energy che Next Energy24, oltre alla trasparenza, alla convenienza delle tariffe e alla semplicità di adesione, garantiscono il rispetto di un modello di sviluppo eco-sostenibile per una efficiente transizione energetica.