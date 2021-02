Sorgenia, fornitore di luce e gas attivo anche nella rete fissa grazie alla Fibra FTTH di Open Fiber, ha voluto proporre anche ieri, la possibilità di ottenere un buono Amazon, in questo caso fino a 150 euro, sottoscrivendo l’offerta di rete fissa Next Fiber, in Fibra FTTH fino a 1 Gbps, insieme a Luce e Gas.

Come già accaduto anche in altre occasioni, la promozione in questione è dedicata a chi sottoscrive un contratto Sorgenia comprensivo di Fibra, Luce e Gas, denominato “Trial” NextEnergy. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Sorgenia Next Fiber propone un buono Amazon da 150 euro

Il contratto Trial darà diritto ad un buono Amazon di 100 euro, mentre se si sceglie il contratto “Trial” NextEnergy Ventiquattro, il buono Amazon sarà pari a 150 euro. Nel regolamento dell’iniziativa viene inoltre ricordato che è possibile ottenere un buono Amazon del valore di 50 euro sottoscrivendo il contratto denominato “Dual Fuel” NextEnergy, che comprende sia Luce che Gas (senza fibra). Se il contratto sottoscritto è invece “Dual Fuel” NextEnergy Ventiquattro si avrà diritto ad un buono Amazon di 100 euro.

La promozione per chi richiede un contratto Fibra, Luce e Gas di Sorgenia è valida per le sottoscrizioni richieste negli scorsi giorni, ma non è escluso che possa essere riproposta nuovamente nel corso dei prossimi giorni, con un buono uguale o differente.

Il premio, in tutti i casi, consiste in realtà in un codice Idea Shopping convertibile rispettivamente in un buono regalo Amazon da 50, 100 o 150 euro in base al contratto Trial o Dual sottoscritto. In totale, grazie all’operazione a premi, vengono messi in palio 9 codici Idea Shopping del valore di 50 euro, 9 codici da 100 euro e 2 da 150 euro. Vi terremo aggiornati su qualsiasi novità.