Di modi per spedire i prodotti a casa ce ne sono diversi anche se i normali corrieri sono il metodo più utilizzato in generale, soprattutto nelle nostre città. In alcuni luoghi si può però sperimentare qualcosa di diverso. Samsung, per esempio, sta pensando di spedire i prodotti Galaxy in Irlanda tramite droni. Si tratta di un progetto portato avanti in collaborazione con Manna Drone Delivery.

Ovviamente si tratta di un servizio speciale non adatto a tutti i prodotti. Deve essere visto come la ciliegina sulla torta per un prodotto unico come i Galaxy S21 Ultra, i Galaxy Tab S7, il Galaxy Watch 3, ma stranamente anche qualche smartphone della serie Galaxy A.

Risulteranno consegne particolarmente rapide visto che possono viaggiare senza avere gli ostacoli tipici di un furgoncino andando comunque a una velocità di massimo 60 chilometri all’ora. La sperimentazione avverrà nella città di Oranmore. Sarà interessante capire quante volte verrà utilizzato tale servizio visto che si parla di un centro di appena 5.000 anime.

Samsung e la spedizione con i droni

Le parole del capo della divisione irlandese di Samsung, Eamonn Grant: “L’esperienza superiore del cliente è al centro di ciò che facciamo e con questo nuovo servizio stiamo abbracciando quello che crediamo sarà il futuro del retail. Nell’ambiente attuale, non c’è momento migliore per fornire un’alternativa contactless al “click and collect” e siamo davvero entusiasti di essere partner di Manna per raggiungere questo obiettivo”.

Essendo una sperimentazione è previsto che in caso di successo il progetto venga espanso in tutta l’Irlanda. Il passo ulteriormente successivo per Samsung sarebbe provarlo in altri paesi.