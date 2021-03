Doogee si appresta a presentare il nuovo Doogee S86, continuando ad offrire agli utenti smartphone iper-resistenti ma al tempo stesso dotati di un design veramente accattivamente che ha poco da invidiare agli smartphone più gettonati. Ogni aspetto del design è stato curato ascoltando i feedback e le domande degli utenti.

Nonostante questo, Doogee è riuscita ad includere nel nuovo Doogee S86 un’enorme batteria da ben 8500mAh che permette fino a 4 giorni di uso con singola carica, una vera rivoluzione.

Studiato per gli amanti dell’outdoor

Doogee S86 arriva con le certificaioni IP68 e IP69K. Sul fronte è presente il display in risoluzione HD dotato di vetro Gorilla Glass ovviamente, mentre il frame nel cui è incassato è studiato appositamente per resistere alle cadute più violente, acqua, ghiaccio e polvere. Rientrando nella fascia dei Rugged Phone, questo smartphone ben si presta a chiunque sia sempre in viaggio, o agli avventurieri degli sport all’aperto.

Il vero punto di forza di Doogee S86 non può che essere la batteria integrate da 8500mAh che supporta inoltre la ricarica a 24W con connettore Type-C. Questa numeri si traducono in 4 giorni di uso continuato o addirittura 27 giorni in standby. Per quanto riguarda le chiamate la batteria permette di raggiungere 29 ore di chiamata.

Tutta questa energia è supportata da un processore Helio P60 octa-core con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna in formato UFS 2.1. Non sarà quindi un problema gestire anche le sessioni di multitasking più stressanti.

Disponibilità a partire da fine marzo

Completano la scheda tecnica uno speaker di alto livello che promette una qualità e un volume ottimi, e il comparto foto da 8MP per la camera frontale e 16MP come sensore posteriore, studiati per catturare foto e video all’aperto senza compromessi.

Doogee S86 non dimentica però l’accessibilità e fa anche del prezzo un punto di forza. Il prodotto sarà disponibile sullo store ufficiale Aliexpress a partire dal 29 Marzo, con un prezzo di lancio tra i 100€ e 200€. Come solito fare, l’azienda da l’opportunità ai suoi utenti di partecipare ad un Giveaway per vincere e ricevere il prodotto completamente gratis.