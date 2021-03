Tra i prodotti Netflix che più hanno coinvolto gli spettatori non si può non nominare Vis a Vis; la serie Tv di produzione spagnola e distribuita dalla piattaforma di streaming ha riscosso un ottimo successo durante le quattro stagioni che la compongo. Un successo così affermato da far nascere anche una serie Spin Off composta da due stagioni.

Lo show racconta la storia di Macarena, giovane donna arrestata a causa di alcuni reati minori. La detenzione verrà scontata presso il carcere di Cruz del Sur e durante la segregazione la nostra eroina dovrà vedersela con la perfida Zulema. La serie racconta quindi del percorso che la nostra protagonista deve compiere per imparare a sopravvivere all’interno di un mondo nuovo come quello di Cruz del Sur.

Vis a Vis: il futuro della serie TV

Lo show si è ormai concluso anche se molti fan vorrebbero vedere una nuova stagione; propio da questa volontà sono iniziate a circolare numerose voci di corridoio a tal proposito. I fan però dovranno mettersi l’anima in pace, la serie può considerarsi definitivamente conclusa.

In molti allora si sono volti a guardare verso El Oasis, serie Spin Off della principale, ma anche qui le speranze sono piuttosto risicate. D’altronde, il finale della serie, (ALLERTA SPOILER) che racconta anche della morte di Zulema, lascia poco margine per un ritorno sullo schermo. I fan della serie TV Netflix dovranno dunque mettersi l’anima in pace e accettare che la storia di Macarena sia da considerarsi in modo definitivo e inequivocabilmente conclusa.