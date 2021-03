Pochi giorni fa, nel corso della prima TV dei nuovi episodi bonus di The Walking Dead 10, AMC Network ha diffuso a sorpresa alcuni teaser trailer ufficiali della undicesima ed ultima stagione della serie TV. Le scene, mandate nel corso degli episodi, hanno annunciato ufficialmente il periodo di uscita della nuova season.

Gli episodi di The Walking Dead 11, di fatto, arriveranno sul piccolo schermo la prossima estate. Un annuncio del tutto sorprendete se consideriamo i molteplici disagi causati dalla pandemia di Covid-19.

The Walking Dead 11: tutte le ultime novità sulla stagione conclusiva

The latest #TWD Season 11 promo teases a major comic moment 👀 pic.twitter.com/p2G9GDVcI0 — The Walking Dead (@TheWalkingDead) March 15, 2021

Secondo quanto emerso da alcune recenti interviste con i produttori di AMC Network, l’ultima stagione di The Walking Dead sarà composta da ben 24 episodi. Nonostante ciò, però, tutte le puntate non verranno trasmesse in un unico periodo ma, bensì, la serie televisiva verrà suddivisa in 3 parti. I fan, dunque, saranno costretti ad attendere un periodo abbastanza lungo prima di poter visionare l’intera season.

Nuove conferme arrivano invece sul cast della serie. The Walking Dead 11 vedrà infatti come protagonisti i seguenti personaggi:

Daryl ( Norman Reedus ),

Maggie ( Lauren Cohan )

Tutti i sopravvissuti lungo la strada per il Commonwealth.

Infine un’ulteriore novità arriva direttamente dalla showrunner Angela Kang. Parlando dei retroscena di alcuni dei personaggi principali di The Walking Dead 10, quest’ultima ha rivelato alcuni dettagli interessanti sulla prossima stagione:

“Ci sono molti personaggi all’interno di quel gruppo da conoscere e inizieremo ad approfondirli un po’, a farci un’idea delle loro vibrazioni, di cosa parlano. Ma nell’ultima stagione, rispetto agli episodi speciali della decima, c’è una storia più interessante.”