The Walking Dead: la serie tv terminerà per sempre dopo la stagione 11

Il tempo stringe e la serie televisiva The Walking Dead sembra sempre più vicina al termine. Ebbene sì, a voi che siete in attesa di buone notizie, possiamo dirvi solo una cosa: una grande novità bolle in pentola. Purtroppo però come condimento ci sarà una pessima notizia. Lo show distribuito in Italia da Fox è arrivato alla decima stagione. Ciò che preoccupa è la sua sorte. Tornerà con una season 11? Terminerà definitivamente? Scopriamo tutti gli ultimi aggiornamenti su ciò che sarà il suo futuro.

The Walking Dead: quale sarà la sorte della serie?

Dopo dieci stagioni i veterani sanno bene di cosa parla The Walking Dead. Ad ogni modo vi è una fetta della popolazione che non ha avuto ancora modo di guardarla. Per questo eccovi la trama in breve: al centro della storia vi è un gruppo di uomini che tenta di sopravvivere allo scoppio di una apocalisse zombie distruttiva. Tutto qui? Ovviamente no, ma lasciamo a voi la scoperta. Insomma, la serie televisiva in questione è stata in grado di rilanciare il genere horror sul piccolo schermo, ma purtroppo anche il meglio è destinato a finire.