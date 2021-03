Non ci sono buone notizie per un grande numero di utenti di Vodafone. Nel corso dell’inverno, infatti, il provider inglese ha deciso di applicare la prima rimodulazione dei costi del 2021. La modifica ai listini interessa una vasta platea di utenti con piano per la telefonia mobile. In particolare, la rimodulazione di Vodafone porta ad un cambiamento dei prezzi per la popolare ricaricabile Special 50 Giga.

Vodafone, stangata per la popolare offerta con l’aumento di 2 euro

La rimodulazione che Vodafone ha previsto per la tariffa di Special 50 Giga ha un valore pari a 2 euro. I clienti di Vodafone che sino allo scorso mese di Gennaio pagavano 6,99 euro per la tariffa dovranno ora preventivare una spesa mensile di 8,99 euro. Per alcuni abbonati sarà invece previsto un costo di 9,99 euro invece di 7,99 euro.

La scelta di Vodafone per questa tornata di rimodulazioni è stata del tutto differente rispetto alle precedenti occasioni. Con questa modifica dei listini, infatti, il provider non ha previsto una proporzionale rimodulazione dei consumi. I clienti con la Special 50 Giga avranno quindi sempre soglie senza limiti per telefonate e messaggi a cui si aggiungono 50 Giga per navigare in internet.

Questo cambiamento di listini in casa Vodafone è attivo dallo scorso 21 Febbraio. Le rimodulazioni per la Special 50 Giga valgono solo per alcuni vecchi abbonati e non per i nuovi clienti di Vodafone. In linea con l’accordo stipulato dal gestore inglese con AGCOM, tutti coloro che attiveranno questa tariffa – come altre – avranno la garanzia di un costo bloccato nel primo semestre di abbonamento.