TIM si presenta ai nuovi clienti come provider in prima linea nel campo delle iniziative low cost per la telefonia mobile. Il gestore italiano ha messo a disposizione di tutto il suo pubblico una serie di vantaggiose iniziative nel mese di Marzo, tutte caratterizzate da alte soglie di consumo e da prezzi da ribasso.

TIM, le due speciali proposte low cost per Marzo La prima ricaricabile pensata da TIM per i suoi clienti è la Gold Pro. Gli utenti che scelgono questa promozione avranno a loro disposizione chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili, con la presenza di 70 Giga per navigare in internet sotto rete 4G. Il prezzo previsto per il rinnovo mensile delle offerte è di soli 7,99 euro.