Anche nelle settimane a venire non mancheranno le promozioni per i clienti di Iliad. Se l’operatore francese ha sorpreso i suoi abbonati già nelle scorse settimane, con il lancio del 5G, a breve potrebbe partire una nuova rivoluzionaria fase per il provider. Iliad è infatti pronta a partire anche con la sua proposta per la telefonia fissa.

Iliad, in estate la Fibra ottica: cresce l’attesa per i clienti

Le indiscrezioni delle precedenti settimane sono state confermate in toto. E’ oramai possibile affermare con sicurezza che a breve Iliad metterà a disposizione dei suoi clienti una serie di iniziative per la Fibra Ottica. Anche queste offerte, stando ai rumors, dovrebbero essere caratterizzate da costi da ribasso, proprio come le corrispettive offerte per la telefonia mobile.

Iliad già si è assicurata la partnership con Open Fiber per l’effettiva disponibilità delle reti Fibra ottica sul territorio nazionale. Il provider francese ha scelto quindi di affidarsi all’ente di CDP e di Enel, sulla scia di quanto fatto da altri operatori come WindTre o anche Fastweb.

Altro importante aspetto è di tipo burocratico. Nei mesi precedenti, Iliad ha ottenuto l’autorizzazione per operare nel campo della Fibra ottica. Con l’ok da parte dei tecnici del Ministero per lo Sviluppo Economico, il processo per la disponibilità delle reti di telefonia fissa è in stato avanzato.

Gli utenti, giunti a questo punto, si chiedono quali siano i tempi per il rollout delle prime tariffe Fibra ottica. L’obiettivo di Iliad è quello di rendere disponibili le offerte già entro l’estate.