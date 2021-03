The Medium è un titolo horror pubblicato da Bloober Team appena qualche settimana fa. Potete trovare la nostra recensione a questo link se siete interessati all’acquisto. In ogni caso, uno dei principali difetti di questo gioco, ovviamente dopo che gli sviluppatori hanno risolto il problema dei bug e dei crash con la Patch 1.1, era la mancanza del supporto alla funzionalità Ultrawide 21:9 e 32:9.

Sebbene gli stessi sviluppatori avessero dichiarato che modificare tutti i camera angle all’interno del titolo sarebbe stato un lavoro incredibile, sono riusciti lo stesso a portare questa enorme novità ad un titolo di pregio nel panorama videoludico del momento. Ma non è tutto, sono tante altre le novità introdotte con questa nuova patch.

Patch 1.2 alla riscossa

Il supporto ufficiale all’ultrawide non è l’unico aspetto che la Patch 1.2 va a coprire. Ecco qui di seguito riportato il testo integrale dell’annuncio, con tutte le relative modifiche e fix di gioco:

“Dear players! The Patch 1.2 for PC and Xbox series X | S. is live. In this update, we focused on fixing the issues you pointed out to us and improving the game’s performance.

There is also a surprise. These are the fixes that come with it:

– Minor gameplay bugfixes

– Minor performance improvements

– Accessibility improvements

– Fixed issues with fullscreen resolution changes in multimonitor scenarios

– Fixed issues with audio device changes”

Risolti quindi molti altri problemi che causavano blocchi o bug all’interno del gameplay, assieme anche ad un miglioramento della compatibilità audio con alcune tipologie di dispositivo e alcune migliorie nelle performance del titolo, che riescono in ogni caso a mettere in difficolta anche le schede grafiche più moderne.