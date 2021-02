Dopo i problemi riscontrati da moltissimi utenti sul fronte bug e crash di The Medium, il gioco horror del momento realizzato da Bloober Team, sembra che il team di sviluppatori sia finalmente riuscito ad isolare e correggere la maggior parte delle problematiche relative al nuovo titolo, per la felicità dei giocatori che hanno avuto un’esperienza altalenante.

Vi ricordo, come nel caso di Cyberpunk 2077, che è possibile che un gioco appena uscito possa soffrire di alcuni problemi, l’importante è che possano essere risolti in breve tempo per permettere agli utenti di godersi un’esperienza fluida e gratificante.

Ecco la lista delle problematiche risolte

Sulla pagina ufficiale di The Medium potete trovare la lista dei bug fix postata dal team di sviluppo polacco. Eccola qui di seguito:

Dear players! The Patch 1.1 is live. These are the fixes that come with it:

– Performance optimizations across the whole game

– Eliminated gameplay bugs in various locations

– Eliminated known game crashes

– Eliminated game bugs reported by the community

– Graphical bug fixes across the whole game

– Improvements in camera operation and settings

– Scene lighting fixes in various locations

– Fixes for reported crash issues when loading saves

– Improvements in interactions with in-game events and characters across the whole game

– Raytracing optimizations across the whole game

– Game sound fixes

Many thanks to everyone who gave their feedback!

Insomma, un corposo aggiornamento di oltre 3gb, che ha portato enormi miglioramenti, soprattutto sul fronte dei crash e dell’ottimizzazione generale del gioco, grazie anche alle segnalazioni degli utenti che hanno permesso un lavoro di correzione senza dubbio molto più rapido.