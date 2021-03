Anche quest’anno Apple rispetterà la tradizione di tenere una conferenze durante il mese di marzo. In queste ore stanno emergendo tante informazioni che confermano la data dell’evento e soprattutto i possibili device da presentare.

L’appuntamento sembra confermato per il prossimo 23 marzo. Purtroppo lo stesso giorno è prevista anche la conferenza di OnePlus per la presentazione della nuova famiglia OnePlus 9. L’appuntamento con il brand cinese è fissato per le 16.00 ora italiana, quindi speriamo che l’evento Apple non si vada a sovrapporre.

Nonostante questo inconveniente, l’azienda di Cupertino sfrutterà questo keynote per lanciare vari device molto attesi. L’evento sarà tutto virtuale e sarà possibile seguirlo in streaming sulle principali piattaforme e sul sito aziendale.

Apple si sta preparando per il grande evento

I primi dispositivi ad essere mostrati potrebbero essere quelli appartenenti alla famiglia iPad Pro 2021. Possiamo aspettarci alcune novità sui tablet pensati per la produttività come la connettività 5G. Per quanto riguarda il SoC dovrebbe essere presente il nuovo A14X Bionic, un processore in grado di raggiungere le prestazioni di Apple M1 usato sui Mac.

Ampio spazio potrebbe essere dato anche alla nuova famiglia iPad Mini Pro. In questo caso Apple potrebbe modificare sostanzialmente i device mantenendo le dimensioni contenute ma introducendo nuove feature e un nuovo design. Inoltre, tutti i nuovi iPad potrebbero adottare i nuovi display Mini-LED.

Infine, come “one more thing” da parte di Apple potrebbe esserci finalmente il debutto della terza generazione di AirPods e la nuova versione di Apple TV. Ricordiamo che al momento l’azienda di Cupertino non ha confermato ufficialmente l’evento. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.