Sembra che Qualcomm stia lavorando ad un nuovo progetto da presentare entro l’anno. Il SoC in questione potrebbe essere una versione depotenziata dello Snapdragon 888, il processore di riferimento per tutti gli smartphone di fascia alta.

Stando all’indiscrezione lanciata da Roland Quandt, voce autorevole di Winfuture.de, il chipmaker americano sta sviluppando una versione alternativa del SoC Snapdragon 888. La nuova soluzione Qualcomm dovrebbe essere caratterizzata dal numero di serie SM8325.

Questo numero di serie conferma che si tratta di un nuovo progetto in quando il seriale del SoC Snapdragon 888 originale è SM8350. Tuttavia, il leaker ha anticipato uno dei cambiamenti fondamentali nel nuovo Snapdragon 888 Lite. Il SoC non avrà il modem 5G integrato, questo significa che saranno supportate esclusivamente le reti 4G.

Qualcomm has a lower end derivate of the Snapdragon 888 (SM8350) in the works. SM8325 is the model number and there seems to be NO integrated 5G modem on this one. #CheapFlagshipPhones

— Roland Quandt (@rquandt) March 8, 2021