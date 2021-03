I prossimi mesi saranno caratterizzati da una grande attività da parte di Google. Il colosso di Mountain View infatti sembra intenzionato a presentare due nuovi device al proprio pubblico. Si inizierà con la nuova generazione di Pixel Buds e si proseguirà con un nuovo device Pixel.

Il primo appuntamento sarà quello con le Pixel Buds previsto per Aprile. Google infatti potrebbe tenere un evento a metà del mese per presentare le cuffie. Lo smartphone Pixel invece arriverà successivamente, durante un evento dedicato.

BigG terrà una presentazione l’11 giugno in cui svelerà il device. Al momento non è chiaro di quale smartphone si tratti, ma è molto probabile che sia il Pixel 5a. Di solito Google sceglie di presentare questa tipologia di device prima della metà dell’anno. Infatti la seconda metà è dedicata quasi esclusivamente ai flagship, quindi in questo caso ad un ipotetico Pixel 6.

Google è pronta a lanciare il nuovo Pixel 5a e non solo

Google stuff: New Pixel Buds coming mid-April. New Google phone scheduled for June 11, 2021. Not sure exactly which one it is just yet. 🤔 🧻🧻🧻🧻🧻 pic.twitter.com/vjOzT4M7nx — Jon Prosser (@jon_prosser) March 5, 2021

La notizia è stata lanciata da Jon Prosse su Twitter. L’analista è molto esperto del settore mobile e ha pubblicato questa indiscrezioni di cui sembra abbastanza sicuro. Inoltre, bisogna considera che stanno iniziando a trapelare molti dettagli su Google Pixel 5a.

Il device è atteso come uno smartphone di fascia media ma in grado di sfruttare appieno tutte le feature offerte da Android 11. Il design potrebbe prevedere alcuni cambiamenti sostanziali rispetto alla precedente generazione.

Il display potrebbe essere un OLED da 6.2 pollici con un alto valore di refresh rate. A questo si affiancherebbe una fotocamera ottimizzata per lavorare al meglio con il software fotografico di Google. Al momento però non si hanno maggiori dettagli in merito, non resta che attendere nuovi leak che arriveranno molto presto.