Tesla ha annunciato Cybertruck nel novembre del 2019 e da allora si aspetta con ansia la commercializzazione del pick-up elettrico. Il debutto ufficiale sul mercato inizialmente era fine 2020, ma il progetto ha subito alcuni ritardi e rinvii.

Tuttavia, in queste ore è arrivata la conferma che molto probabilmente il Cybertruck verrà modificato rispetto a quello che abbiamo imparato a conoscere. Rispondendo ad un utente su Twitter, Elon Musk ha lanciato la notizia.

Durante il tempo passato dalla presentazione, Tesla ha continuato a lavorare a Cybertruck migliorando il progetto iniziale. Purtroppo il CEO non è sceso nei dettagli, ma secondo alcuni report trapelati in precedenza, le modifiche sarebbero molto interessanti.

Update probably in Q2. Cybertruck will be built at Giga Texas, so focus right now is on getting that beast built.