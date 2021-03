I prossimi device realizzati da Realme apparteranno alla serie 8. Il produttore ha intenzione di lanciare due smartphone che prenderanno il nome di Realme 8 e 8 Pro. Il debutto dei dispositivi sembra imminente, a giudicare dalle informazioni che stanno iniziando a circolare.

Lo stesso produttore cinese, nei giorni scorsi, ha svelato una feature di Realme 8 Pro. Il device sarà caratterizzato da una fotocamera da 108 megapixel di nuova concezione. Questa soluzione renderà il device un camera-phone a tutti gli effetti grazie alle funzionalità avanzate.

Tuttavia, anche i leaker stanno scoprendo maggiori dettagli su Realme 8 e 8 Pro. In particolare, l’utente Himanshu ha pubblicato su Twitter alcuni dettagli sui due device. Stando a quanto indicato, entrambi i modelli arriveranno in due varianti di memoria RAM e storage interno.

Exclusive:#realme8

– Cyber Silver / Black

– 4/8GB + 128GB#realme8Pro

– Infinite Black / Blue & Illuminating Yellow

– 6/8GB + 128GB

We might see announcement upcoming week, launch could be as soon as march end.

I won't comment over other specs, most of them are already up.

— Himanshu (@byhimanshu) March 7, 2021