La casa automobilistica Porsche ha da poco annunciato in veste ufficiale due nuove bici elettriche a pedalata assistita. Si tratta delle nuove Porsche eBike Sport e Porsche eBike Cross, due bike dal design curato, di altissimo livello e dal prezzo anch’esso molto alto, che arriva a oltre i 10 mila euro.

Ufficiali le nuove bici elettriche a pedalata assistita eBike Sport e eBike Cross della casa automobilistica Porsche

In occasione della presentazione della Taycan Cross Turismo ha quindi annunciato due nuove bici elettriche e quest’ultime sono state realizzate in collaborazione con Rotwild. Partendo dalla Porsche eBike Sport, qui troviamo un motore Shimano EP8, il quale è accompagnato da un cambio Shimano a 11 marce. Dal punto di vista costruttivo, la nuova bici elettrica dell’azienda può vantare un telaio realizzato in carbonio che permette di avere un peso di soli 20 kg. Sono inoltre presenti un ammortizzatore posteriore Fox, una forcella ammortizzata e i freni a disco idraulici targati Magura.

La nuova Porsche eBike Cross è invece il modello leggermente più economico e dispone di un design meno ricercato, più robusto ma comunque ben realizzato. Anche qui troviamo infatti un telaio in carbonio ma questa volta il peso aumenta a 22 kg. Come cambio, abbiamo uno Shimano XT a 12 velocità. Per quanto riguarda il motore, invece, l’azienda non ha rivelato ulteriori dettagli tecnici.

Prezzi e disponibilità

Le nuove bici elettriche targate Porsche sono disponibili all’acquisto in tre taglie diverse (S, M e L) secondo i seguenti prezzi: