Il sotto brand del produttore cinese Oppo ha già ampiamente spoilerato l’arrivo ufficiale del suo nuovo top di gamma, ovvero del prossimo Realme GT 5G. Quest’ultimo sarà uno smartphone appartenente alla fascia alta del mercato e potrà contare sulle performance di un potente processore, come confermato in queste ultime ore dal portale di benchmark Geekbench.

Realme GT 5G sta per arrivare con il potente processore Snapdragon 888

Il prossimo 4 marzo il produttore cinese Realme annuncerà ufficialmente sul mercato il nuovo Realme GT 5G. Quest’ultimo, come già accennato, è stato avvistato nel corso delle ultime ore sul portale di benchmark Geekbench e ci ha confermato il suo processore. Nello specifico, questo device si affiderà alle performance del SoC Snapdragon 888 targato Qualcomm e, secondo i risultati del sito, sarà supportato da un quantitativo di memoria RAM pari a ben 12 GB. Il software, poi, sarà molto aggiornato dato che ci sarà l’ultima release di Android 11.

Questo è quanto è emerso da Geekbench. Tuttavia, in queste ultime settimane i rumors ed i teaser su questo nuovo smartphone sono stati piuttosto numerosi. Stando a quanto è emerso, sappiamo che Realme GT 5G potrà vantare la presenza sul fronte di un ampio display con tecnologia SuperAMOLED e con una elevata frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Al suo interno sarà integrato un sensore biometrico per il riconoscimento delle impronte digitali, mentre in alto sul lato sinistro sarà posizionato un piccolo foro per la selfie camera. Il comparto fotografico, infine, includerà una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 64 megapixel.