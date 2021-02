Oggi è l’ultimo giorno per poter ricevere 20 euro in regalo da Carrefour. Non c’è tempo da perdere ecco tutti i dettagli e il codice per accedere all’offerta e non lasciarsela scappare.

Carrefour: ultimo giorno per utilizzare il codice che dà diritto a 20 euro di sconto

Scade oggi l’iniziativa di Carrefour che regala 20 euro su una spesa minima di almeno 80 euro. Partecipare è facile, veloce e non richiede alcuno sforzo, bastano davvero pochi minuti.

Questo buono è valido per una spesa online, quindi si possono ordinare tutti i prodotti comodamente da casa. Basta andare sul sito ufficiale di Carrefour nella sezione “promozioni“. Qui è possibile scegliere tra diversi articoli scontati. Una volta completata la spesa bisogna selezionare il servizio “Clicca e Ritira“. Eseguiti tutti i passaggi, prima di autorizzare il pagamento, sarà necessario inserire questo codice specifico: “CEC80“. Il gioco è fatto e il risparmio è assicurato. Carrefour sconterà ben 20 euro dall’importo totale della spesa.

Regolamento e condizioni per ricevere 20 euro in regalo

Ovviamente bisogna fare attenzione a raggiungere l’importo minimo richiesto per aver diritto allo sconto. Tuttavia ci sono alcuni prodotti che non concorrono al raggiungimento degli 80 euro. La promozione è infatti soggetta a un regolamento ben descritto sul sito di Carrefour e qui riportato.

L’iniziativa “è cumulabile con altre promozioni in corso. Lo sconto non dà diritto a resto e non è rimborsabile. Lo sconto non può essere applicato alle seguenti categorie merceologiche: latte per l’infanzia, buoni regalo Carrefour, giornali, riviste, lotterie, ricariche, carburante, sacchetti e borse spesa, ottica, parafarmacia, biglietteria, servizi online e offline, pagamento di utenze/bollette e tutte le altre categorie escluse per legge. Gli acquisti tra le sopra indicate categorie merceologiche, quindi, non concorrono al raggiungimento della soglia di 80€ di valore dell’ordine”.

In sostanza, oltre agli sconti dei prodotti da volantino, Carrefour permette di risparmiare ulteriormente con questo incredibile regalo. Ultimo giorno quindi oggi per ricevere in regalo 20 euro su una spesa online minima di 80 euro da ritirare nel punto vendita più vicino.