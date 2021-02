Nel 2009 è uscito nei cinema District 9, un film di fantascienza diretto da Neill Blomkamp. L’ambientazione scelta per il film è il Sudafrica e la storia racconta una rivisitazione in chiave moderna dell’Apartheid a Città del Capo.

Liberamente ispirato a eventi reali, la pellicola tratta argomenti come la xenofobia e la segregazione razziale verso i profughi alieni. District 9 racconta con uno stile documentaristico le condizioni di vita di una razza aliena costretta a vivere sulla Terra in condizioni di miseria e degrado.

A distanza di molti anni, ecco arrivare a sorpresa uno notizia che lascerà senza parole i fan. Il regista ha confermato che District 10 è in fase di scrittura. Tramite un Tweet, Neill Blomkamp ha confermato che la fase di sviluppo sta procedendo. La scrittura della sceneggiatura è curata dallo stesso regista insieme a Sharlto Copley e Terri Tatchell.

Entrambi sono vecchie conoscenze del regista. Sharlto Copley ha preso parte a District 9 e interpreta Wikus Van De Merwe, il protagonista della storia. Terri Tatchell invece ha collaborato alla sceneggiatura del film.

District 10 screenplay also being written by @sharlto @territatchell and I. Its coming…