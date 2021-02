La tastiera Google, che di solito viene fornita di default nella maggior parte dei telefoni Android, offre una moltitudine di opzioni di configurazione: dai temi alla modifica delle dimensioni e persino la possibilità di usarla fluttuante. Include una moltitudine di servizi extra, come il caricamento di GIF ed emoji personalizzati. E ha un potente blocco per appunti in modo da non perdere nulla che copi.

Tutte le tastiere disponibili

Gboard può essere facilmente installato dal Play Store sui telefoni Huawei con app Google. In caso contrario, il modo migliore per installarlo è da Aurora Store o scaricando il file dal mirror Apk: Gboard non è nella App Gallery. Nonostante quello che può sembrare, la tastiera Google funziona perfettamente sui cellulari senza i servizi di questa azienda. Sì, ci sono alcune funzioni che dipendono da Internet, come gli adesivi personalizzati.

Un’altra delle tastiere che sale sul podio in questo tipo di app per Android. Molto potente, versatile, con la possibilità di cambiare skin grazie a innumerevoli temi e, soprattutto, si adatta automaticamente ai colori dell’applicazione in cui viene utilizzata la tastiera. Funziona sia digitando lettera per lettera che tramite gesti.