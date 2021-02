Iliad prospetta ai suoi clienti un futuro prossimo ricco di novità. In attesa di scoprire aggiornamenti su un possibile arrivo di offerte per il settore della telefonia fissa, il gestore francese già ha rivelato una prima sorpresa per il nuovo anno: la sperimentazione del 5G. Dallo scorso mese di Dicembre, il provider sta sperimentando le reti internet di nuova generazione nel nostro paese. In maniera contestuale, per i clienti è stata ufficializzata la prima tariffa 5G Ready: la Giga 70.

Iliad, arriva la prima grande offerta: il 5G non prevede costi extra

I lavori per il 5G già prevedono la disponibilità delle reti Iliad in 20 città italiane. In alcune aree centrali di città quali Milano, Roma, Firenze, Bologna, Torino già è assicurata piena copertura. Nel corso dell’anno altri capoluoghi si aggiungeranno alla lista.

I clienti che intanto attivano la Giga 70 avranno a loro disposizione un’offerta molto vantaggiosa che comprende consumi per le telefonate e per internet. La ricaricabile disponibile sino a Gennaio in edizione limitata oggi è parte integrante del listino Iliad. Il costo della promozione è di 9,99 euro. Nel particolare, gli abbonati avranno chiamate ed SMS illimitati verso tutti più 70 Giga per la connessione internet.

La vera novità per gli utenti che scelgono la Giga 70 è però un’altra. Il provider, infatti, mette a disposizione dei suoi abbonati il servizio 5G a costo zero. A differenza di altri operatori come TIM, Vodafone e WindTre il 5G di Iliad attraverso la Giga 70 non prevede costi extra rispetto ai tradizionali prezzi di listino della propria ricaricabile.