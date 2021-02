Con il precedente aggiornamento di Animal Crossing: New Horizons, Nintendo ha accennato ad un evento crossover che avrebbe fatto parte delle celebrazioni in corso per il 35° anniversario di Super Mario Bros‘. Nel corso del Nintendo Direct di qualche settimana fa, Nintendo ha mostrato in cosa consisterebbe questo crossover: un sacco di oggetti a tema Super Mario per decorare la propria isola, inclusi gli outfit di Mario, Luigi e della principessa Peach. Il tanto atteso aggiornamento per Animal Crossing: New Horizons è adesso disponibile per il download!

Animal Crossing si aggiorna, arrivano gli oggetti a tema Super Mario e tanto altro!

La versione 1.8.0 amplia il catalogo promozionale di Nook Shopping con prodotti estratti direttamente dal Regno dei Funghi. A partire dal 1° marzo, i giocatori possono decorare la propria isola con boost, blocchi e altri elementi fondamentali dell’universo di Mario. La parte migliore è che i tubi ed altri oggetti sono completamente funzionali, il che rende possibile creare un piccolo circuito ispirato a Super Mario sulla propria isola! Acquistando un paio di quegli iconici tubi verdi e posizionandoli in diversi punti dell’isola, potrai spostarti velocemente da una parte all’altra della tua isola. Inoltre, scaricando l’aggiornamento, gli isolani riceveranno un muro gratuito a tema funghi per la loro casa, disponibile subito.

Oltre ciò, l’aggiornamento ha anche introdotto alcuni nuovi oggetti disponibili per un periodo limitato: le lanterne e le bambole Bonbori, che potranno essere acquistate e collezionate fino al 3 marzo. In occasione del giorno di San Patrizio, dal 10 al 17 marzo potranno essere collezionati oggetti a tema che includono una soda, un ornamento per la porta, un tappeto ed alcuni nuovi abiti, disponibili presso la bottega di Ago & Filo.