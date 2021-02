Il prossimo grande aggiornamento di Animal Crossing: New Horizons introdurrà tanti oggetti a tema Super Mario, e l’isola si trasformerà in una sorta di Super Mario World in miniatura.

L’aggiornamento di Animal Crossing: New Horizons mostrato durante il Nintendo Direct di ieri sera vede gli isolani e altri personaggi vestiti da Mario, Luigi, Peach e altri protagonisti del mondo di Super Mario. Oltre a tubi, bandiere e altri elementi che hanno da sempre caratterizzato i titoli della popolare saga videoludica spari qua e là sull’isola.

Animal Crossing: New Horizons x Super Mario, arrivano tanti oggetti a tema!

L’aggiornamento è previsto per il 25 febbraio e sarà considerato parte degli eventi del 35° anniversario di Super Mario. A partire dal 1 marzo, i giocatori di Animal Crossing: New Horizons vedranno più oggetti della serie Super Mario disponibili nella bottega di Nook.

Considerando quanto bene Animal Crossing: New Horizons si è comportato dal suo lancio, non c’è da meravigliarsi se il gioco continua a ricevere aggiornamenti e continua ad essere mostrato in eventi importanti come il Nintendo Direct di questa settimana. All’inizio del mese, è stato riferito da Nintendo che le vendite globali di Animal Crossing: New Horizons avevano superato i 30 milioni di dollari in poco meno di un anno.

A parte l’apparizione di Animal Crossing: New Horizons durante il Direct, le aspettative erano alte per il ritorno del formato di presentazione di Nintendo. Considerando come Super Smash Bros Ultimate sia stato menzionato nel tweet sull’evento, le persone si aspettavano di vedere un nuovo DLC. Con il Nintendo Direct programmato per durare circa 50 minuti e concentrarsi sui nuovi giochi oltre che su quelli esistenti, molti fan guardavano ai titoli più forti di Nintendo come The Legend of Zelda e Mario Kart nella speranza di vedere qualcosa relativi a quei giochi.