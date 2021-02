È molto bello notare come Xiaomi si dedichi attivamente ai propri utenti. Sembra inoltre che non si tratta soltanto di popolare il mercato con nuovi smartphone, ma anche curare i vecchi e i nuovi modelli che hanno bisogno di nuove possibilità dal punto di vista della sicurezza e della grafica. Infatti, Xiaomi su quest’ultimo punto si sta muovendo bene tramite il rilascio della MIUI 12 aggiornata per una nuovissima serie di telefoni, dai low-ed fino ai top di gamma. Scopriamo di seguito la lista degli smartphone interessati e le novità in programma. È molto bello notare comesi dedichi attivamente ai propri utenti. Sembra inoltre che non si tratta soltanto di popolare il mercato con nuovi smartphone, ma anche curare i vecchi e i nuovi modelli che hanno bisogno di nuove possibilità dal punto di vista della sicurezza e della grafica. Infatti, Xiaomi su quest’ultimo punto si sta muovendo bene tramite il rilascio dellaaggiornata per una nuovissima serie di telefoni, dai low-ed fino ai top di gamma. Scopriamo di seguito la lista degli smartphone interessati e le novità in programma.

Xiaomi, ecco la MIUI 12: è in arrivo per questi smartphone

I nuovi dispositivi della casa madre cinese tanno per arrivare con la promessa di nuove batterie super tecnologiche, super fotocamere e nuovi sistemi di ricarica incredibili. Per tutti coloro che sono legati ancora ai vecchi dispositivi, pare che un aggiornamento OS sia in vista per rinnovare l’ambiente d’uso con il dispositivo.

MIUI 12 avrà delle grandi modifiche tecniche alla UI insieme ad un set di funzioni di tutto rispetto, che andranno poi ad incrementare le possibilità software in vari comparti ancora da definire bene. Allo stato attuale, sappiamo che le feature saranno riservate ad un bagaglio iniziale di dispositivi visto nella lista ufficiale, ossia questa: